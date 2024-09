Cristiano Ronaldo e Róger Guedes marcam, mas português leva a melhor pela Champions da Ásia

Cristiano Ronaldo alcançou 904 gols na carreira (Foto: Reprodução/Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/09/2024 - 17:23 • Redação do Lance!

A Champions League da Ásia deu palco a um duelo inesperado para os amantes do futebol. De um lado, o Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, e do outro, o Al-Rayyan de Róger Guedes, ex-Corinthians, Atlético-MG e Palmeiras. A partida, pela segunda rodada da competição, terminou em vitória do time saudita por 2 a 1, com gol de CR7 e do astro brasileiro.

O placar já tinha sido aberto por Sadio Mané quando Cristiano foi às redes pela 904ª vez. Após ótima jogada de Ângelo, o português recebeu de Ghareeb e bateu sem chances para o goleiro adversário.

Com o placar distante, o Al-Rayyan marcou o gol honra em um contra-ataque puxado por Bencharki, que encontrou Róger Guedes livre para empurrar para as redes aos 42 minutos de segundo tempo. Este foi o sexto gol do atacante de 27 anos, que é o grande nome ofensivo do Al-Rayyan: desde que chegou à equipe, soma 28 gols e seis assistências em 35 jogos.

Roger Guedes, atacante do Al-Rayyan, enfrentou o Al-Nassr de Cristiano Ronaldo (Foto: Reprodução/Instagram)

Do outro lado, Cristiano Ronaldo marcou o 71º tento com a camisa do Al-Nassr. Este foi o sétimo gol em oito jogos oficiais do Gajo na temporada 2024-25. Agora, ele está a 96 gols de atingir o tão sonhado milésimo.

O resultado em casa foi muito importante para o Al-Nassr, que supera o tropeço na primeira rodada e soma três pontos na terceira colocação. O Al-Rayyan, do outro lado, perdeu a segunda e está em penúltimo.

