Escrito por Lance! • Publicada em 01/06/2024 - 14:59 • São Paulo (SP)

Em dia de final de Champions League, o goleiro Alisson, da Seleção Brasileira, concedeu entrevista coletiva e revelou sua torcida para a decisão entre Borussia Dortmund e Real Madrid. Ele está com a delegação do Brasil nos EUA, em preparação para os amistosos e a Copa América.

O jogador do Liverpool, da Inglaterra, garantiu que vai torcer pela vitória do Real Madrid, em razão da presença dos brasileiros Vinícius Júnior, Rodrygo e Eder Militão.

Alisson, goleiro da Seleção Brasileira, vai torcer para o Real Madrid na final (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

— Fico muito feliz por, mais uma vez, termos brasileiros disputando final de Champions League. Como jogador, a gente tem o sentimento de querer estar ali. FIco muito feliz por eles, são jovens que adoramos, nossos amigos. Todo mundo aqui vai estar torcendo para a vitória deles. Sei o que representa para a carreira do profissional. Quando venci a Champions vim disputar uma Copa América. Isso trás confiança para o jogador e ajuda no decorrer da carreira e da temporada. Final tudo pode acontecer, as equipes mereceram chegar. Fica a minha torcida para os brasileiros — disse.

Um dos capitães do Brasil nos últimos anos, Alisson opinou sobre quem podem ser as novas lideranças da Seleção.

— Aos poucos, vamos vendo os líderes mais técnicos e mais "verbais". Temos muitos jogadores que já jogaram Copa do Mundo, isso aos poucos vai credenciando. Conquistas credenciam, e a maneira como o atleta lida. Se for citar alguns nomes, o Vinícius Júnior, apesar de jovem, tem levantado a voz para vários assuntos e é uma liderança técnica. Paquetá, Gabriel Magalhães... E muitos outros - afirmou.

Alisson também elogiou os goleiros da Seleção Brasileira, posição que conta com algumas novidades nas convocações de Dorival. Além do titular do Liverpool, Bento, do Athletico-PR, e Rafael, do São Paulo, estão convocados.

— O Brasil tem muito goleiro de qualidade, no Campeonato Brasileiro e fora. Temos a ausência do Ederson, que é um dos top-3 do mundo. Bento é um jovem que chega com muita qualidade, já teve sua chance na Seleção e foi muito bem. Precisamos que nessa continuidade, renovação, tenhamos goleiros de qualidade. Rafael também chega com méritos, faz um ótimo trabalho e tem qualidade, tecnicamente preparado. No meu caso, eu celebro meu momento. Cada ano que passa me sinto melhor. Estou chegando no auge do goleiro, pela idade. Espero que dure muitos anos — concluiu.

A Seleção Brasileira de Alisson fará amistosos contra México e EUA, nos dias 8 e 12 de junho, respectivamente.