A Champions League chega à sua 5ª rodada desenhando um cenário de extremos, onde alguns buscam manter invencibilidade e continuar a boa fase, enquanto outros vivem com o drama da luta pela sobrevivência. Nesta semana, a competição entregará confrontos que vão marcar o noticiário europa afora.

Veja os principais confrontos da 5ª rodada da Champions League

Ajax x Benfica: confronto dos laternas

A terça-feira (25) traz um dos jogos mais tensos da temporada. Na Johan Cruijff Arena, Ajax e Benfica protagonizam um duelo de desesperados.

O Ajax (35°) vive o pior início continental da sua história, com uma defesa que sofreu gol em todas as partidas até aqui e um ataque inoperante (apenas um gol marcado em quatro jogos).

Enquanto o Benfica (36°), sob o comando de José Mourinho, carrega o peso de quatro derrotas consecutivas na competição. É uma "final" onde o empate não serve a ninguém: quem perder estará virtualmente eliminado.

Chelsea e Barcelona em busca da estabilidade na tabela

Em Londres, um jogo que deve ser marcado pela intensidade ofensiva. O Chelsea (12°) recebe o Barcelona (11°) em Stamford Bridge num choque de gerações e estilos.

Os ingleses apostam na equipe mais jovem da competição, que vem no embalo de talentos como o de Estêvão. Enquanto o Barcelona de Hansi Flick chega como uma máquina de gols, tendo marcado em 24 jogos consecutivos de Champions. Com um ataque que mistura a experiência de Lewandowski com a fase iluminada de Marcus Rashford.

Rashford em ação contra o Newcastle, pela Champions League (Photo by Oli SCARFF / AFP)

Ambas as equipes chegam para o duelo com 7 pontos somados e com um retrospecto semelhante: duas vitórias, um empate e uma derrota.

Manchester City x Bayer Leverkusen: duelo inédito

Ainda na terça (25), o Manchester City (4°) busca manter a seu domínio no Etihad Stadium contra o Bayer Leverkusen (21°), em um confronto que será inédito na Champions League.

Pep Guardiola, completando 100 jogos de Champions pelo clube, confia em Erling Haaland, que marcou em todas as partidas da competição até aqui, e em um bom retrospecto: o City venceu os últimos 13 jogos em casa contra alemães.

Borussia Dortmund x Villareal

Já o Borussia Dortmund (14°), dono do 2° melhor ataque do torneio (13 gols em 4 jogos), recebe um Villarreal (32°) que, apesar de jogar bem, não conseguiu vencer até aqui.

Enquanto os alemães buscam se estabilizar na tabela, os espanhóis querem conquistar sua primeira vitória e afastar o risco de uma eliminação na fase de liga.

Arsenal x Harry Kane: o dérbi de um homem só

Os holofotes da quarta-feira (26) vão para o Emirates Stadium, onde Arsenal (2°) e Bayern de Munique (1°) colocam à prova as suas campanhas de 100% de aproveitamento (12 pontos cada).

O Arsenal ostenta a melhor defesa da Champions, ainda sem sofrer gols, mas enfrentará o seu maior carrasco histórico: Harry Kane. Em 21 partidas contra os Gunners, o Furacão Inglês tem 15 gols marcados. Além de ser um dos artilheiros da atual edição da competição com 5 gols marcados.

O Bayern de Munique chega para o duelo como melhor ataque da competição (14 gols), e com vitórias convincentes sobre Chelsea (3 a 1) e PSG (2 a 1).

Champions League: com 15 gols marcados, Harry Kane é o maior carrasco da história do Arsenal (Foto: Divulgação/Bayern)

Atlético de Madri ameaça os 100% da Inter de Milão

Em Madrid, a Inter (3°), última equipe com 100% de aproveitamento e melhor defesa da competição (um gol sofrido), visita o Atlético de Madrid (17°).

A equipe de Cristian Chivu tem sido cirúrgica, dominando o jogo aéreo e contando com um Lautaro Martínez letal (4 gols em 4 jogos).

O Atlético, porém, tem o Metropolitano como caldeirão e aposta nas transições rápidas para quebrar a estrutura italiana, tentando manter-se na zona de classificação. Em 10 partidas, os Cochoneros ainda não perderam em casa nesta temporada, com nove vitórias e um empate.

PSG e Tottenham reeditam Supercopa Europeia

Outro embate de estilos ocorre em Paris, onde o PSG (5°) recebe o Tottenham (10°). O time francês, veloz e jovem, terá pela frente a sólida defesa dos Spurs, que sofreu apenas dois gols na campanha até aqui.

A equipe de Luis Enrique vem de vitória no final de semana após fazer 3 a 0 contra o Le Havre, enquanto os comandados de Thomas Frank vem de uma doída derrota por 4 a 1 para o rival Arsenal.

Romero comemora gol do Tottenham sobre o PSG na Supercopa da Europa (Foto: Marco Bertorello/AFP)

Liverpool quer voltar aos trilhos

O Liverpool (8°) retorna a Anfield em busca de consolidar sua posição no Top 8 da Champions League, onde ocupa atualmente o 8º lugar com 9 pontos, contrastando fortemente com sua crise doméstica (vindo de derrotas pesadas para Man City e Nottingham Forest que o deixaram em 11º na Premier League).

O PSV (18°), porém, chega perigoso: ocupando a 18ª posição (5 pontos), o time holandês está invicto há 15 jogos fora de casa em todas as competições e vem de uma goleada de 6 a 2 sobre o Napoli, prometendo testar a instabilidade defensiva recente dos Reds.

Real Madrid visita Olympiacos em busca de quebrar tabu

O Real Madrid (7°) viaja até a Grécia com a missão de quebrar um tabu histórico: em quatro visitas anteriores ao Olympiacos, jamais conseguiu sair vitorioso (3 empates e 1 derrota). A equipe de Xabi Alonso, que soma 9 pontos e vem de vitórias sobre Marseille, Kairat e Juventus, aposta na dupla Vini Jr e Mbappé — que juntos já criaram 10 chances de gol — para superar essa barreira.

Kylian Mbappé durante empate do Real Madrid com o Elche em La Liga (Foto: JOSE JORDAN / AFP)

Do outro lado, o Olympiacos (31°) joga a sua sobrevivência; com apenas 2 pontos e vindo de goleadas sofridas para Arsenal e Barcelona, o time grego confia na atmosfera de Piraeus e no fato de nunca ter perdido para o gigante espanhol em casa para tentar uma zebra que mantenha vivas as suas chances de classificação.

