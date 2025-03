Igor Paixão está fora do duelo entre Inter de Milão e Feyenoord, válida pelo jogo de volta das oitavas de final da Champions League. O brasileiro sofreu uma lesão na parte posterior da coxa em treinamento pela equipe holandesa e não viajou para a Itália, onde será disputada a partida.

Revelado pelo Coritiba, Igor é um dos principais nomes do Feyenoord na temporada 2024/25. O jogador de 24 anos é o líder de participação em gols pelo clube nas duas principais competições no período: Eredivisie e Champions League. Na liga nacional, são 13 (seis tentos e sete assistências), enquanto a nível continental ele tem 6 (duas bolas na rede e quatro passes para gol).

Feyenoord no mata-mata da Champions League 2024/25 ⚽

No jogo de ida dos playoffs da Champions, Igor foi decisivo na vitória do Feyenoord contra o Milan. Em meio à chuva em Roterdã, o ponta carregou a bola pela esquerda e tentou um chute da entrada da área. O goleiro Maignan caiu para fazer a defesa, mas deixou a bola escapar e entrar no gol. Na volta, a equipe neerlandesa segurou o empate em 1 a 1 no San Siro.

No entanto, o primeiro duelo da fase seguinte não começou com o pé direito para o Feyenoord, devido a vitória da Inter de Milão por 2 a 0. Na Holanda, os italianos abriram o placar aos 38 minutos, com Thuram aproveitando cruzamento de Barella. Aos cinco do segundo tempo, Lautaro Martínez ampliou finalizando na grande área. Zielinski ainda desperdiçou um pênalti, defendido pelo goleiro Wellenreuther.

Jogo de volta: 🔵⚫ Inter de Milão x Feyenoord 🔴⚪

Na entrevista coletiva de pré-jogo, o técnico Van Persie lamentou o desfalque de Igor Paixão na partida.

Ele sentiu dores no treino. Claro que é um impacto. disse o ex-jogador, sobre Igor Paixão

— Sempre há uma chance, e acreditamos nisso — completou o técnico, acerca da possibilidade de classificação para a próxima fase.

Inter de Milão e Feyenoord se enfrentam, nesta terça-feira (11), pela volta das oitavas de final, em busca de uma vaga nas quartas. A bola rola a partir das 17h (de Brasília), no San Siro.

