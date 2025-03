Inter de Milão e Feyenoord se enfrentam, nesta terça-feira (11), em duelo válido pelo jogo de volta das oitavas de final da Champions League, em busca de uma vaga nas quartas. A bola rola a partir das 17h (de Brasília), e as equipes entram no campo do Estádio Giuseppe Meazza, em Milão (ITA). O confronto será transmitido pela Space (TV fechada) e Max (serviço de streaming). ➡️ Assista à Champions League na MAX com Prime Video

Confira as informações do jogo entre Inter de Milão e Feyenoord

✅ FICHA TÉCNICA

INTERNAZIONALE X FEYENOORD

OITAVAS - JOGO DE VOLTA - CHAMPIONS LEAGUE

📆 Data e horário: terça-feira, 11 de março de 2025, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Giuseppe Meazza, em Milão (ITA)

📺 Onde assistir: Space e Max

🟨 Árbitro: Ivan Kruzliak (Eslováquia)

🔎 VAR: Christian Dingert (Alemanha)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

INTERNAZIONALE (Técnico: Simone Inzaghi)

Josep Martínez; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Çalhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Arnautovic, Taremi.



FEYENOORD (Técnico: Robin van Persie)

Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Bueno; Moder, Smal, Igor Paixão; Hadj Moussa, Carranza, Ivanusec.

