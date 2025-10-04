Ex-Grêmio se torna o maior artilheiro da história de país; veja

O brasileiro Bérgson agora é o maior goleador de todos os tempos do Campeonato da Malásia. Com 109 gols, o ex-atacante do Grêmio superou a marca de Indra Putra, com 106 registros, pelo Johor Darul, atual campeão da Malásia. Desde 2021 no time, o camisa 9 tem uma média superior a um gol por partida.

Para alcançar tal feito, Bérgson precisou de menos da metade dos jogos que o companheiro de time: enquanto Putra fez 106 gols em 330 partidas (média de 0,32 G/P), o brasileiro o ultrapassou com apenas 89 jogos, balançando as redes 109 vezes (média de 1,22 G/P) no Campeonato Malaio. Na somatória das competições, ele acumula 165 tentos em 159 entradas em campo.

— A minha passagem pela Malásia tem sido cheia de motivos para comemorar. Quando cheguei, não imaginava que poderia ser algo tão espetacular em termos de recordes. Eu sabia que o clube era uma potência, com uma estrutura extraordinária e que me possibilitaria desenvolver o meu melhor, mas não tinha como prever tudo o que está acontecendo. Tudo se encaixou muito rápido e começou a tomar essa proporção. Mudou minha vida, mudou minha carreira — celebrou o gaúcho.

Bérgson comemora título pelo Johor Darul (Foto: Arquivo Pessoal)

⚽ Carreira de Bérgson, novo maior artilheiro da história da Malásia

O centroavante começou sua carreira profissional no Grêmio, tendo atuado entre os anos de 2009 e 2015. No entanto, ao longo deste período, foi emprestado a 11 times. Em 2018, transferiu-se ao Athletico Paranaense, onde foi campeão da Copa Sul-Americana (2018) e do Campeonato Paranaense (2020).

Em 2020, seguiu para o Ceará, clube no qual levantou o troféu da Copa do Nordeste, no mesmo ano. Antes de se mudar em definitivo para a Malásia, também jogou pelo Fortaleza, em 2020 e 2021, clube que o cedeu, por empréstimo, ao Johor Darul.

No time malaio, alcançou o auge de sua carreira: além da conquista pessoal na artilharia histórica da liga, o atacante foi o chuteira de ouro (em 2022 e 2024/25) da competição e foi escolhido para a seleção da temporada em quatro ocasiões (2021, 2022, 2023 e 2024/25) – todas na qual participou.

No coletivo, Bérgson já alcançou o topo do pódio do Campeonato Malaio (2021, 2022, 2023 e 2024/25), da Copa da Malásia (2022, 2023 e 2024), da Copa FA da Malásia (2022, 2023 e 2024) e da Supercopa da Malásia (2022, 2023, 2024 e 2025). Atualmente, o Johor Darul é o líder invicto do campeonato.