O Real Madrid visita o Celta de Vigo nesta sexta-feira (25), às 16h30 (de Brasília), no Estádio de Balaídos, em jogo válido pela terceira rodada da LaLiga 2023/24. Líder da competição, o time merengue está com 100% de aproveitamento nas duas primeiras rodadas, enquanto os célticos buscam sua primeira vitória no Campeonato Espanhol.