Cheikh Sarr em ação pelo Rayo Majadahonda (Foto: Reprodução / Instagram)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 03/04/2024 - 11:52 • Madri (ESP)

A Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) informou, nesta quarta-feira (3), punições no caso de racismo ocorrido na terceira divisão do futebol local. Durante partida da Primera Federación, o goleiro Cheikh Sarr, do Rayo Majadahonda, foi alvo de ofensas racistas por torcedores do Sestao River, reagiu às injúrias ao invadir a arquibancada para brigar com um dos aficionados, e acabou sendo expulso.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Conforme comunicado pelo órgão, a punição atingiu tanto o Sestao quanto o próprio Sarr. O arqueiro acabou sendo suspenso por duas partidas, por ter realizado 'conduta contrária a boa ordem esportiva', pelo ato de tirar satisfações. Já o Rayo, que não deu segmento ao duelo após o incidente, foi declarado como perdedor do jogo por W.O., além de ter três pontos deduzidos na tabela e precisar pagar uma multa de mais de 3 mil euros.

O clube da casa, por sua vez, também foi sancionado, e terá que jogar duas partidas com portões fechados, além de ter sofrido multa duas vezes maior do que o Majadahonda. Em suas redes sociais, Cheikh agradeceu o apoio de torcedores ao redor do mundo.

➡️ Brasileiro pode ser vendido pelo Tottenham, que vai em busca de 'novo Harry Kane', afirma jornal

- Minha filha merece um mundo melhor, onde não haja racismo. Devemos lutar por todos os nossos filhos, para que isso venha a se tornar um problema do passado. Nem eu nem ninguém deveria escutar insultos racistas, é inadmissível. A minha reação também foi, e deixei de pensar no coletivo. Mas quero agradecer às demonstrações de apoio e solidariedade que recebi do meu time, companheiros, torcedores e amantes do futebol ao redor do mundo - afirmou o goleiro.

Veja o momento do caso de Sarr:

Um segundo caso de racismo ocorrido no último final de semana na Espanha também teve sanções. No duelo entre Getafe e Sevilla, o lateral Acuña e o técnico Quique Sánchez Flores, ambos do time andaluz, foram alvo de injúrias no Coliseum Alfonso Pérez; os donos da casa precisarão pagar 27 mil euros de multa e atuar com portões fechados por três partidas.

Cheikh Sarr, goleiro que sofreu racismo na Espanha em ação pelo Majadahonda (Foto: Reprodução)