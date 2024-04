Braga confirma ida de Artur Jorge ao Botafogo

Artur Jorge é o novo técnico do Botafogo (Foto: ALBERTO PIZZOLI / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/04/2024 - 09:01 • Rio de Janeiro (RJ)

O Braga, de Portugal, cofirmou a ida do técnico Artur Jorge ao Botafogo na manhã desta quarta-feira (3). Em comunicado via site oficial, o clube português anunciou a saída do treinador mediante pagamento de multa de dois milhões de euros (R$ 10 milhões).

O Botafogo chegou a acordo com Artur Jorge na última semana. Na terça-feira (2), o ténico assistiu à partida do Lyon ao lado de John Textor, dono da SAF alvinegra e do clube francês. O português assinará com o Glorioso por duas temporadas.

Segundo o "ge", novo comandante do Alvinegro chega ao Rio de Janeiro nesta quarta-feira (3) e irá acompanhar a estreia do Botafogo na fase de grupos da Libertadores, diante do Junior Barranquilla, da Colômbia. A bola rola às 19h, no Estádio Nilton Santos.

Confira, na íntegram, o comunicado oficial do Braga anunciando a ida de Artur Jorge ao Botafogo:

A SC BRAGA – FUTEBOL, S.A.D., confirma a transferência do treinador principal ARTUR JORGE TORRES GOMES ARAÚJO AMORIM para o S.A.F. BOTAFOGO mediante a contrapartida garantida de 2 milhões de euros.

A transferência do treinador não implica para a SC BRAGA – FUTEBOL, S.A.D. encargos com serviços de intermediação.

O novo treinador principal da equipa da SC BRAGA – FUTEBOL, S.A.D. e a respetiva equipa técnica serão anunciados oportunamente.

Artur Jorge deixa o Braga para ser novo técnico do Botafogo (Foto: Divulgação/SC Braga)