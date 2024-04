Robinho pode repetir Ronaldinho e Daniel Alves e jogar futebol no presídio

Robinho pode jogar futebol em presídio (Foto: Ian MacNicol/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/04/2024 - 10:05 • Rio de Janeiro (RJ)

O ex-atacante Robinho deixou o isolamento na Penitenciária 2 de Tremembé no último domingo (31). Desde então, ele divide uma outra cela com um detento, já pode receber a visita de familiares e até jogar futebol no presídio.



Preso desde o dia 21 para cumprir a pena de nove anos pelo estupro de uma mulher cometido na Itália, Robinho ficou 10 dias sozinho em uma cela de 8m² para adaptação e realização de avaliações necessárias. Depois deste período, passou a dividir uma cela comum de 2 x 4 metros de dimensão.



De acordo com Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), o ex-jogador também poderá participar de oficinas de teatro, aulas de inglês, ações religiosas, ensaios musicais e sessões de filmes seguidas de comentários.



Robinho, de 40 anos, foi detido pela Polícia Federal na cobertura onde morava em Santos, no litoral de São Paulo. A prisão aconteceu após o Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidir que ele deveria cumprir, no Brasil, a pena de 9 anos por estupro coletivo cometido contra uma mulher albanesa na Itália, em 2013. A sentença foi dada pela Justiça italiana em 2022.



Outros jogadores, como Daniel Alves, condenado por agressão sexual na Espanha, e Ronaldinho Gaúcho, preso no Paraguai por uso de passaporte adulterado, disputaram campeonatos nos presídios em que cumpriram pena.



Entenda o caso de Robinho



Robinho foi condenado em três instâncias da Justiça italiana pelo estupro em grupo de uma mulher albanesa, em 2013. A decisão definitiva, da 3ª Seção Penal do Supremo Tribunal de Cassação, em Roma, é de janeiro de 2022, quando o atleta já tinha retornado ao Brasil.



O ex-atacante passou a cumprir a pena a que foi condenado na Itália depois de o STJ (Superior Tribunal de Justiça) homologar a sentença para que ela tenha efeitos no Brasil.

Robinho foi condenado a nove anos de prisão (Foto: Paul Ellis/AFP)