TEMPORADA DE AFIRMAÇÃO

O Chelsea passou por diversas dificuldades ao longo da última época. Seguidas trocas no comando, rachaduras no vestiário, elenco inflado e uma nova gestão que ficou perdida marcaram alguns vexames, como as eliminações nas copas e um amargo 12º lugar no Campeonato Inglês. A história em 2023-24 será outra: muitas peças históricas foram embora, como Azpilicueta, Havertz e Mendy; chegaram atletas jovens, como Nico Jackson, Robert Sánchez e Disasi, somando a craques como Enzo Fernández e a um bom começo de temporada de Sterling, para serem comandados por Mauricio Pochettino. Campeão da EFL Cup em cinco oportunidades, levantar o troféu significaria o fim de um jejum que completará nove anos em março.