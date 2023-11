Além dos problemas relacionados à parte econômica, os diretores ainda tem outra dor de cabeça para lidar. O clube foi acusado de fornecer pagamentos a Enríquez Negreira, ex-vice-presidente do Comitê Técnico de Arbitragem da Espanha, em troca de favorecimentos nos jogos de La Liga e da Copa do Rei. A situação ligou o alerta internamente, já que existem possibilidades de sanção pesada, futebolística e economicamente. Bechler disse que existe uma aflição interna em relação às investigações.



- O Caso Negreira é visto com muita apreensão por aqui por todo mundo. Existe uma ala muito grande que a diretoria tenta vender, que o Barcelona está sendo perseguido por uma campanha anti-Barça, e a torcida compra isso. Mas é uma coisa que ainda está em fase de investigação. Eu acho que estão procurando algum motivo para culpar o Barça. Quando se inclui o crime de suborno, entendendo que o vice-presidente do CTA é um funcionário público, coisa que ele não é, é para que se possa, dentro dos parâmetros da lei, punir o Barcelona. Eu acho que entender se houve uma deslealdade esportiva, uma corrupção entre particulares, isso ser errado e punir o clube tem uma distância. E quando se tenta colocar um crime de suborno aí, entender que um funcionário da federação espanhola é um funcionário público é uma manobra jurídica que para mim não faz sentido, para muitos juristas também não faz sentido. Mostra que existe um desejo de achar alguma vírgula fora do lugar para punir o Barcelona. É a sensação que eu tenho - afirmou.



