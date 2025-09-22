Casemiro surpreende com palpite de quem deveria vencer Bola de Ouro
A Bola de Ouro será entregue nesta segunda-feira (22), em uma cerimônia no Théâtre du Châtelet, em Paris (FRA), a partir das 15h (de Brasília). Em entrevista recentemente publicada pela revista "British GQ", o volante Casemiro, do Manchester United e da Seleção Brasileira, revelou seu favorito ao prêmio: Mohamed Salah, atacante do Liverpool. A escolha deixou de lado outros nomes apontados como principais candidatos, como Ousmane Dembélé, Lamine Yamal e seu companheiro de Seleção, Raphinha.
Casemiro justifica sua escolha por Salah
— Para mim, a Bola de Ouro deveria ser dada para Mo Salah. Ele é o melhor jogador, marca muitos gols e concede muitas assistências, para mim foi o jogador mais equilibrado da temporada passada — explicou Casemiro.
Na temporada 2024/25, Mohamed Salah foi o grande destaque do Liverpool, sendo decisivo na conquista da Premier League. O atacante egípcio somou 34 gols e 23 assistências em 52 partidas, alcançando uma impressionante média de aproximadamente 1,1 participação direta em gol por jogo.
Onde assistir a cerimônia da Bola de Ouro
A transmissão será realizada pela TNT, na TV fechada, e na HBO Max e no YouTube da TNT Sports, no serviço de streaming. ▶️Assista AO VIVO a HBO MAX!
O Brasil é um dos países que está presente em diversas categorias. Além de Raphinha e Vini Jr, candidatos ao prêmio de melhor jogador do mundo, Amanda Gutierres, Marta, Estêvão, Alisson o técnico Arthur Elias e o Botafogo, campeão da Libertadores e do Brasileirão, são outros representantes brasileiros na premiação da Bola de Ouro.
