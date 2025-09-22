menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Casemiro surpreende com palpite de quem deveria vencer Bola de Ouro

Volante da Seleção Brasileira diz quem será Bola de Ouro

Casemiro e Vini Jr - Brasil
imagem cameraCasemiro e Vini Jr em ação pela Seleção Brasileira (Foto: NELSON ALMEIDA/AFP)
3d13ae9e-b840-45f7-842b-b86ec9364191_eu-aspect-ratio-1024-1024
Emive Ferreira
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 22/09/2025
11:35
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Bola de Ouro será entregue nesta segunda-feira (22), em uma cerimônia no Théâtre du Châtelet, em Paris (FRA), a partir das 15h (de Brasília). Em entrevista recentemente publicada pela revista "British GQ", o volante Casemiro, do Manchester United e da Seleção Brasileira, revelou seu favorito ao prêmio: Mohamed Salah, atacante do Liverpool. A escolha deixou de lado outros nomes apontados como principais candidatos, como Ousmane Dembélé, Lamine Yamal e seu companheiro de Seleção, Raphinha.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Casemiro justifica sua escolha por Salah

— Para mim, a Bola de Ouro deveria ser dada para Mo Salah. Ele é o melhor jogador, marca muitos gols e concede muitas assistências, para mim foi o jogador mais equilibrado da temporada passada — explicou Casemiro.

Escolhido por Casemiro como &quot;Bola de Ouro&quot;, Mohamed Salah foi eleito como Jogador do Ano da premiação da PFA da temporada 2024/25 (Foto: Darren Staples / AFP)
Escolhido por Casemiro como "Bola de Ouro", Mohamed Salah foi eleito como Jogador do Ano da premiação da PFA da temporada 2024/25 (Foto: Darren Staples / AFP)

Na temporada 2024/25, Mohamed Salah foi o grande destaque do Liverpool, sendo decisivo na conquista da Premier League. O atacante egípcio somou 34 gols e 23 assistências em 52 partidas, alcançando uma impressionante média de aproximadamente 1,1 participação direta em gol por jogo.

continua após a publicidade

Onde assistir a cerimônia da Bola de Ouro

A transmissão será realizada pela TNT, na TV fechada, e na HBO Max e no YouTube da TNT Sports, no serviço de streaming. ▶️Assista AO VIVO a HBO MAX!

O Brasil é um dos países que está presente em diversas categorias. Além de Raphinha e Vini Jr, candidatos ao prêmio de melhor jogador do mundo, Amanda Gutierres, Marta, Estêvão, Alisson o técnico Arthur Elias e o Botafogo, campeão da Libertadores e do Brasileirão, são outros representantes brasileiros na premiação da Bola de Ouro.

continua após a publicidade

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias