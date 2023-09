O atacante Mauro Icardi protagonizou um lance, no mínimo, inusitado nesta terça-feira no jogo do Galatasaray fora de casa contra o Istanbulspor, pelo Campeonato Turco. A jogada aconteceu aos 36 minutos do primeiro tempo: após pênalti para o time visitante, Akturcoglu cobrou "a lá Messi e Suárez", rolando a bola para o lado para Icardi fazer o gol, mas o argentino, mesmo com o goleiro adversário já caído no chão, desperdiçou. Veja a cobrança.