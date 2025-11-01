Em clima de Halloween, o atacante Erling Haaland se fantasiou de Coringa, clássico vilão das histórias do Batman, e foi às ruas de Manchester. Mesmo completamente disfarçado com a roupa, maquiagens e cabelo do personagem, os fãs acabaram reconhecendo o craque norueguês, conforme o próprio atleta publicou em suas redes sociais.

A esposa do jogador, Isabel Haugseng Johansen, também entrou no espírito do Mês das Bruxas e se vestiu de Mulher Gato, outra personagem do universo do Batman. Em vídeo postado pelo jogador, é possível ver um senhor se aproximar de Haaland e perguntar se "ele não era o garoto do Manchester City". Um jovem, na saída do estabelecimento, também faz o mesmo questionamento e todos caem na risada. Confira o trecho:

📆 Sequência do Manchester City, de Haaland

Em casa, o Manchester City recebe o Bournemouth, pela 10ª rodada da Premier League, no próximo domingo (2). Quinto colocado, o time de Guardiola busca uma recuperação após ter perdido para o Aston Villa, no último domingo (26), por 1 a 0. No meio da semana, venceu o Swansea City, pela Copa da Liga Inglesa.

Já pela Champions League, o City tem o Borussia Dortmund pela frente, na quarta-feira (5), também no Etihad Stadium, em Manchester. Invicto na competição continental, o clube de Haaland está na sétima colocação, com sete pontos. Em três partidas disputadas até o momento, foram duas vitórias e um empate.

