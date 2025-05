O Manchester United acertou sua primeira contratação para a próxima temporada. Trata-se do brasileiro Matheus Cunha, destaque do Wolves na Premier League. A informação foi confirmada pelo renomado jornalista Fabrizio Romano, que também adiantou que os Diabos Vermelhos irão desembolsar 62,5 milhões de libras pelo jogador, cerca de R$ 478 milhões.

Atualmente com 25 anos, Cunha destoou na temporada ao se tornar o brasileiro com mais gols em uma única edição de Premier League, com 15. Ele igualou marca histórica de Roberto Firmino e Gabriel Martinelli, que haviam sido os únicos a alcançar o feito na competição.

Cunha tinha contrato com o Wolves até 2029, mas optou por seguir um novo caminho na carreira. Ele irá assinar com o United até 2030, com a opção de estender o vínculo até 2031. O brasileiro é esperado em Manchester nas próximas semanas para dar continuidade aos procedimentos médicos e assinar o contrato.

➡️ Jogadores do United pedem permanência de Bruno Fernandes

Apesar da campanha em que os Wolves terminaram apenas na 16ª colocação, Matheus Cunha, assim como os brasileiros André e João Gomes, foi um dos principais nomes da equipe na temporada. Seu bom desempenho lhe rendeu convocação para a Seleção Brasileira, podendo repetir a dose logo mais, na primeira chamada de Carlo Ancelotti. Nas redes sociais, o camisa 10 agradeceu pelo apoio dos torcedores ao longo do ano.

— Que temporada incrível. Não chegamos onde merecemos estar, mas fizemos tudo o que podíamos para orgulhar vocês. Eu amo esses caras. Individualmente, foi a melhor temporada da minha vida. Tudo isso só foi possível por causa de toda dedicação e amor que sinto por esse clube. Eu errei e acertei, mas sempre porque vivi tanto esse clube. Tudo o que eu sempre quis foi fazer o impossível pelos Wolves. Outro acabou. E obrigado a todos pelo carinho — escreveu.

André "vaza" transferência de Matheus Cunha para o United

Mesmo sem nenhuma oficialização por parte de Wolves ou United de que Matheus Cunha irá se transferir, o brasileiro André "vazou" a negociação. Em postagem nas redes sociais, o volante desejou boa sorte para Matheus em seu novo desafio da carreira.

— Tenho certeza que você vai brilhar pra qualquer lugar que você for meu amigo. Que Deus possa te abençoar você e sua família por onde andares — escreveu André, que é companheiro de Matheus Cunha nos Wolves.

André se despedindo de Matheus Cunha no Wolves (Foto: Reprodução/Instagram)

Números de Matheus Cunha na temporada

👕 36 jogos

⚽ 17 gols

🎯 6 assistências