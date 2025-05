Galvão dá veredito sobre primeira convocação de Carlo Ancelotti

Novo técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti anunciou, nesta segunda-feira (26), sua primeira lista de convocados para os próximos compromissos nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. Após a divulgação dos nomes selecionados, o narrador Galvão Bueno analisou as opções do técnico italiano.

O locutor não fez grandes críticas às escolhas de Ancelotti. Ele descordou de poucos nomes presentes na listagem. Trata-se de Danilo e Alex Sandro, ambos do Flamengo. Apesar disso, Galvão elogiou a postura do novo treinador com Neymar, que ficou fora, e desejou boa sorte na jornada do novo técnico.

- Achei ótima a posição do Carlo Ancelotti. Muita gente vai dizer que ele deveria ter levado o Neymar para assistir ao primeiro jogo junto com os jogadores e tentar entrar no segundo jogo. Não é assim. O Ancelotti disse diretamente: 'Neymar é jogador para Copa do Mundo'. É claro que a visão dele está focada para jogadores europeus. O Hugo é uma presença marcante, assim como outros jogadores que jogam no Brasil e apareceram na lista - iniciou o jornalista, acrescentando:

- É um grande técnico. Vamos torcer e ver qual o time que ele vai montar. Mas eu não teria levado o Danilo. Acho que já passou a fase dele. Assim como o Alex Sandro, que já é um jogador rodado. Carlo Ancelotti, te desejo boa sorte. E que a Seleção Brasileira volte a jogar um bom futebol - concluiu.

Próximos desafios da Seleção Brasileira

Agora devidamente convocada, a Seleção Brasileira volta a campo pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 no próximo dia 5 de junho, diante do Equador, em Guayaquil, às 20h (de Brasília). Já no dia 10, na Neo Química Arena, em São Paulo, a equipe comandada por Carlo Ancelotti enfrenta o Paraguai, às 21h45 (de Brasília). Vale destacar que a Amarelinha ainda não está matematicamente classificada para o mundial do próximo ano e precisa vencer para não se complicar nas duas últimas rodadas.

Carreira de Carlo Ancelotti

O treinador italiano coleciona uma carreira vitoriosa. É o único técnico a conquistar a Champions League cinco vezes: duas com o Milan (2002/2003 e 2006/2007) e três com o Real Madrid (2013/2014, 2021/2022 e 2023/2024).

Além disso, ergueu o troféu das cinco principais ligas da Europa: Campeonato Italiano com o Milan (2003/2004), a Campeonato Inglês com o Chelsea (2009/2010), Campeonato Francês com o Paris Saint-Germain (2012/2013), Campeonato Alemão com o Bayern de Munique (2016/2017) e o Campeonato Espanhol com o Real Madrid (2021/2022 e 2023/2024). No comando do clube merengue, também venceu a Supercopa da Espanha, Copa do Rei, Supercopa da Uefa e Mundial de Clubes da Fifa.