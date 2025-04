O JEF United Chiba segue firme na liderança da segunda divisão japonesa e, no último domingo, contou com o talento do brasileiro Carlinhos para conquistar mais uma vitória importante. Atuando fora de casa, a equipe derrotou o Fujieda por 3 a 2 em um confronto movimentado, com dois gols decisivos do atacante.

Carlinhos foi o grande destaque da partida e chegou a três gols marcados em apenas cinco jogos disputados nesta edição da J-League 2. A boa fase tem refletido diretamente no desempenho do time, que acumula agora oito vitórias em nove rodadas, somando 24 pontos — cinco a mais que o vice-líder da competição.

Confiança em alta e olho no acesso

Após a atuação de gala, o atacante comemorou não apenas o resultado, mas também o seu momento individual. “Muito feliz em marcar mais dois gols e poder ajudar a equipe com uma vitória muito importante. Estou cada vez mais confiante, me sentindo bem dentro de campo e entrosado com toda a equipe. Então espero seguir ajudando junto dos meus companheiros”, afirmou.

A temporada tem sido promissora para o JEF United Chiba, que sonha com o retorno à elite do futebol japonês. Fora da J1 League desde 2009, o clube aposta na consistência e no foco a cada rodada para manter o ritmo até o fim da campanha.

"Estamos no caminho certo. O campeonato é longo e muito disputado. Ainda tem muita coisa para acontecer, mas é importante liderar, estar vencendo as partidas, ganhando confiança. É seguir trabalhando forte, focados em cada partida, para buscarmos o nosso objetivo principal no fim da temporada", completou Carlinhos.

Com o brasileiro em boa fase e a equipe embalada, o JEF United Chiba se fortalece como um dos principais candidatos ao acesso e ao título da J-League 2 em 2025.