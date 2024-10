Rodri celebra conquista da Bola de Ouro em Paris (Foto: FRANCK FIFE / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/10/2024 - 09:49 • Madri (ESP)

Rodri, astro do Manchester City, e Aitana Bonmatí, estrela do Barcelona feminino, foram premiados na segunda-feira (28) com a Bola de Ouro de suas respectivas esferas. Em dobradinha espanhola, o volante findou um jejum de mais de seis décadas de seu país sem o prêmio masculino, enquanto a meio-campista levou o troféu para casa pelo segundo ano seguido.

As capas de jornal na Espanha amanheceram nesta terça-feira (29) com puro enaltecimento ao feito. Se no Brasil houve melancolia com a derrota de Vini Jr, em Madri e na Catalunha o sentimento dos periódicos foi de felicidade com o triunfo duplo.

O "Marca", jornal mais tradicional do país, colocou Rodri na imagem principal, e dirigiu as palavras: "Já era hora!", destacando o fim do jejum. Antes do central, o último espanhol a vencer a Bola de Ouro havia sido Luis Suárez Miramontes, em 1960.

O "As", por sua vez, destacou tanto o jogador dos Citizens quanto Bonmatí, escrevendo "Espanha é de ouro". Ao lado esquerdo, também houve citação dos demais vencedores do país: Lamine Yamal, do Barcelona, venceu o prêmio de melhor jogador jovem do ano; o Barcelona foi eleito o melhor time feminino; e Jennifer Hermoso, por sua luta contra a agressão sexual sofrida em 2023, após ser campeã da Copa do Mundo Feminina.

O jornal catalão "Sport", costumeiramente ligado ao Barcelona, provocou Vinícius Jr pela derrota. Com duras críticas à ausência do Real Madrid - o voo da delegação foi cancelado após a descoberta de que o brasileiro perderia o prêmio -, o periódico teve como manchete a frase "Vence o futebol", com a foto da dupla espanhola, e detonou os merengues no subtítulo.

- Aitana e Rodri conquistaram a Bola de Ouro em uma noite na qual o Real Madrid sujou seu nome ao não aparecer na cerimônia só porque Vinícius não ganhou - disparou o Sport.

⚽ RODRI BOLA DE OURO: HOUVE REPERCUSSÃO EM OUTROS PAÍSES?

A repercussão da vitória de Rodri em outros lugares do mundo chamou a atenção. Além das críticas no Brasil por tirar o prêmio de Vini Jr, que até então era favorito, países como Inglaterra e Portugal ignoraram o triunfo do jogador. Ao invés disso, deram atenção ao mercado de técnicos, já que Erik ten Hag foi demitido do Manchester United e pode ser substituído por Rúben Amorim, do Sporting.