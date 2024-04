André retornou ao Brasil para ser avaliado pela equipe médica do Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 26/04/2024 - 11:03 • Rio de Janeiro (RJ)

O Fluminense antecipou o retorno do volante André ao Rio de Janeiro, após a lesão sofrida no joelho direito, em partida válida pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fluminense

O jogador deixou o Paraguai na madrugada de quinta-feira (25) para retornar ao Brasil, realizar exames de imagem e iniciar o tratamento. O restante do elenco, por sua vez, embarca para São Paulo nesta tarde, onde o Tricolor encara o Corinthians, pelo Brasileirão. As informações foram divulgadas pelo Ge.

A lesão de André aconteceu nos minutos finais da primeira etapa. Próximo da grande área adversária, o volante tentou finalizar, mas acabou dividindo a bola com um jogador do Cerro Porteño e desabou sentido fortes dores no joelho.

Em nota, o Fluminense anunciou que André sofreu um trauma no joelho direito na partida, realizada no Paraguai, e ainda será avaliado no Brasil.

Com o empate, a equipe comandada por Fernando Diniz chegou aos cinco pontos conquistados após três rodadas, liderando o grupo A da competição. O próximo compromisso do Fluminense na competição será apenas no dia 9 de maio, contra Colo-Colo, em Santiago, no Chile.