Atualmente no Al-Ittihad, da Arábia Saudita, Kanté pode voltar para a Europa. Segundo o jornal turco "Fotomaç", o campeão do mundo pela França está na mira do Besikitas. O treinador do time da Turquia, Ole Gunnar Solskjær, já teria entrado em contato com o meio-campista para conversar sobre a contratação.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

No ano passado, Kanté foi destaque após retornar para a lista de convocados da seleção francesa depois de cerca de dois anos. Agora, volta a ser alvo da mídia por outro possível retorno, dessa vez para jogar no Velho Continente. O jogador, que defende o Al-Ittihad, tem sido monitorado pelo Besikitas e pode ser um dos grandes reforços do clube turco para a próxima temporada.

continua após a publicidade

Segundo o "Fotomaç", Kanté é um dos jogadores preferidos de Ole Gunnar Solskjær, ex-técnico do Manchester United. Por isso, o treinador teria garantido ao jogador que o clube confia na sua contratação. O Besikitas conta com o interesse de Kanté, que estaria aberto a sair da Arábia Saudita.

Kanté disputou a Eurocopa e foi um dos destaques da França (Foto: Divulgação/Euro)

Ainda segundo o veículo de mídia, Solskjær teria apresentado o projeto do clube ao jogador e contado como ele se encaixaria, fazendo Kanté se animar com a possibilidade de voltar para a Europa na próxima janela de transferências. O francês ainda tem um ano de contrato em vigor, então abriria mão do salário para se juntar à equipe turca. O Al-Ittihad, por outro lado, estaria disposto a fazer negócios, desde que a oferta atendesse os interesses do clube.

continua após a publicidade

➡️ Time tradicional de Portugal ‘anuncia’ a contratação de Paul Pogba

Kanté vem se destacando

Kanté, convocado para a Eurocopa de 2024, quase apareceu na lista de convocações de Didier Deschamps novamente. O comandante afirmou que só não convocou o meio-campista na última Data Fifa, pois não queria atrapalhar a recuperação de uma pequena lesão. Após o grande desempenho na Euro, o volante virou alvo de equipes como Atlético de Madrid e Barcelona, segundo jornais estrangeiros.

Nesta temporada, o francês completou 24 partidas, participando de seis gols pelo Al-Ittihad: três gols e três assistências. Kanté é peça fundamental do clube, líder no Campeonato Saudita.