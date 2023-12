A 15ª rodada do Campeonato Italiano se encerrou nesta segunda-feira (11), com a virada impressionante do Cagliari diante do Sassuolo por 2 a 1, com dois gols marcados nos acréscimos da partida. Além disso, em jogo com lances inusitados, Empoli e Lecce empataram em 1 a 1. Confira com o Lance! o resumo dos jogos da Serie A.