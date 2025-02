João Félix já está disponível para fazer sua estreia no Milan. O português, apresentado oficialmente na terça-feira (4), deve ser relacionado pelo técnico Sérgio Conceição para o duelo com a Roma, pelas quartas de final da Copa da Itália.

continua após a publicidade

➡️ Milan x Roma: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Copa da Itália

João está em busca de recuperar seu bom desempenho em mais um gigante do futebol europeu. Depois de uma trajetória conturbada pelo Atlético de Madrid, teve passagens por Barcelona e Chelsea, mas não conseguiu se firmar em nenhuma das duas equipes.

Compatriota de Conceição, o meia-atacante planeja marcar seu nome e voltar ao caminho das grandes atuações que mostrou quando revelado pelo Benfica. A transação teve custo de 5 milhões de euros (cerca de R$ 36 milhões na cotação atual), além do salário, integralmente pago pelos italianos.

continua após a publicidade

Um dia após ser apresentado, João pode entrar em campo no clássico, assim como Santiago Giménez, contratado junto ao Feyenoord. Entretanto, ambos devem iniciar no banco de reservas, ficando como opções para a segunda etapa do duelo.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

João Félix está na expectativa de fazer sua estreia pelo Milan (Foto: Carlos Costa / AFP)

1️⃣1️⃣ João Félix no banco: a provável escalação do Milan

GOL: Mike Maignan

LTD: Kyle Walker

ZAG: Fikayo Tomori

ZAG: Strahinja Pavlovic

LTE: Theo Hernández

MEI: Yunus Musah

MEI: Youssouf Fofana

MEI: Tijjani Reijnders

ATA: Christian Pulisic

ATA: Tammy Abraham

ATA: Rafael Leão

Milan e Roma duelam nesta quarta-feira (5) por uma vaga nas semifinais da Coppa Italia. A bola rola no Giuseppe Meazza às 17h (horário de Brasília). O Bologna já está qualificado após vencer a Atalanta pelo placar mínimo; Inter x Lazio e Juventus x Empoli são os dois outros jogos, marcados apenas para o fim de fevereiro.