Milan e Roma se enfrentam nesta quarta-feira (5), em jogo válido pelas quartas de final da Copa da Itália. A bola às 17h (de Brasília), no San Siro, em Milão, com transmissão da CazéTV (YouTube). O confronto será decido em partida única, e o vencedor se classifica às semifinais do torneio. Em caso de empate, a definição do semifinalista será via prorrogação ou, caso a igualdade, siga no placar, disputa de pênaltis.

Tudo sobre o jogo entre Milan e Roma (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Milan x Roma

QUARTAS DE FINAL - COPA DA ITÁLIA

📆 Data e horário: quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025, às 17h (de Brasília);

📍 Local: San Siro, em Milão, na Itália;

📺 Onde assistir: CazéTV.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

MILAN (Técnico: Sérgio Conceição)

Maignan; Kyle Walker, Tomori, Pavlovic e Theo Hernández; Youssouf Fofana, Bennacer e Reijnders; Pulisic, Abraham e Rafael Leão.

ROMA (Técnico: Claudio Ranieri)

Ryan; Celik, Hermoso e Ndicka; Saelemaekers, Paredes; Pisilli e Angeliño; Baldanzi, Zalewski e Dovbyk.

