Com destino incerto a partir de 2024-25, Kylian Mbappé pode estar planejando um destino surpreendente em sua novela. Com contrato com o PSG perto de expirar, o astro estaria disposto a refazer os passos de seu ídolo Thierry Henry e deixar a França para vestir a camisa do Arsenal. A informação é do jornal "Independent".