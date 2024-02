A confirmação da saída de Kylian Mbappé do PSG, em julho, segue sendo a pauta mais quente no futebol europeu. Em entrevista coletiva no centro de treinamento do clube, Luis Enrique, treinador da equipe, foi questionado sobre a situação do astro, porém evitou comentar explicitamente a decisão do francês: 'até que as partes envolvidas se pronunciem, não comentarei nada.'