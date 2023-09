Atrás no placar, o Bayern foi atrás da virada no Borussia-Park. Aos 13 minutos da etapa final, Sané recebeu um bolão de Kimmich, dominou, ajeitou e bateu de canhota para deixar tudo igual no marcador. A virada veio no fim do jogo, aos 42 minutos; Kimmich cobrou escanteio na medida dentro da área e Mathys Tel mandou para o fundo do gol de cabeça, 2 a 1 para o Bayern de Munique.