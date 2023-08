Com os confrontos das quartas de final da Libertadores definidos, três brasileiros tem a chance de chegar até a final no Maracanã, no dia 4 de novembro. Mas antes disso, Palmeiras, Fluminense e Internacional precisam chegar até as semifinais da competição. Os jogos ainda não tem confirmação de data pela Conmebol, mas entidade já tem semanas definidas para as partidas.