Brentford marca no fim e arranca empate contra Chelsea na Premier League
Com retorno e gol de Cole Palmer, Blues ficam no empate
Em duelo londrino, Brentford e Chelsea empataram em 2 a 2, neste sábado (13), no Gtech Community Stadium, em Londres (ING), pela quarta rodada da Premier League. Após sofrer o gol no primeiro tempo, os Blues chegaram a virar o duelo com golaço de Caicedo, mas, nos minutos finais, as Abelhas conseguiram o empate.
Na classificação, o Chelsea caiu para a quinta colocação, com oito pontos. Já o Brentford ocupa a 12ª posição, com apenas quatro pontos conquistados.
Como foi Brentford x Chelsea
A partida começou aberta, com as duas equipes criando oportunidades. Na primeira, Caicedo recuperou a bola no campo de ataque e passou para Buonanotte, o argentino rolou para João Pedro, que chutou travado em van der Berg. Na sequência, foi a vez do Brentford, que, em contra-ataque rápido, Kevin Schade finalizou, mas a bola desviou em Tosin e foi à linha de fundo.
No decorrer da partida, o Chelsea teve mais posse de bola, mas sem ameaçar a meta de Caoimhin Kelleher. Apostando nos contra-ataques, o Brentford teve a recompensa aos 35 minutos. Em lançamento do veterano Jordan Henderson, Kevin Schade superou Tosin e bateu no canto de Robert Sánchez, que não conseguiu a defesa. Atrás no placar, os Blues arriscaram mais no ataque e quase conseguiram o empate com Enzo Fernández, mas o goleiro fez a defesa.
Com mudanças, incluindo o retorno de Cole Palmer, o Chelsea seguiu no campo de ataque do Brentford, mas sem conseguir furar o bloqueio da defesa. Até que, ao aproveitar sobra de João Pedro, o camisa 10 dos Blues bateu de primeira na área e empatou a partida.
Com o placar em 1 a 1, o jogo se abriu, com ambas as equipes em busca do gol da vitória. Após cruzamento de Garnacho, Moisés Caicedo ficou com a sobra, encheu o pé e superou Kelleher para virar o duelo para os Blues. Porém, nos minutos finais, o Brentford devolveu o empate. Com latereiro na área, Fábio Carvalho aproveitou e, na pequena área, completou para igualar o duelo aos 48 minutos.
O que vem por aí?
O Brentford retorna aos gramados para encarar o Fulham, pela quinta rodada da Premier League, no sábado (20), às 16h (de Brasília), no Craven Cottage, em Londres. Já o Chelsea visita o Bayern de Munique, na estreia da Champions League, no Tottenham Hotspurs Stadium, na quarta-feira (17), às 16h (de Brasília).
