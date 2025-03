Brasileiros marcam e Cunha é expulso em eliminação do Wolves na FA Cup

O Wolverhampton enfrentou o Bournemouth nas oitavas de final da Copa da Inglaterra, em um jogo realizado em Bournemouth, Inglaterra, neste sábado (1). A partida terminou com a vitória do time da casa nos pênaltis. Matheus Cunha, atacante do Wolverhampton, destacou-se ao marcar um gol, mas foi expulso durante a prorrogação.

Como foi o jogo?

O confronto iniciou com o Bournemouth abrindo o placar através de Evanilson, ex-jogador do Fluminense. Matheus Cunha igualou o marcador aos 15 minutos do segundo tempo com um golaço. O empate levou o jogo para a prorrogação, onde a tensão se manteve até os momentos finais. Uma confusão envolvendo Cunha e Kerkez, do Bournemouth, resultou na expulsão do jogador brasileiro.

Nos pênaltis, o Bournemouth saiu vitorioso por 5 a 4. Doherty e Traoré, do Wolverhampton, não converteram suas cobranças. André, também brasileiro e ex-Fluminense, foi um dos que marcaram pelo Wolverhampton. Além de Matheus Cunha, André e João Gomes, ex-Flamengo, representaram o Brasil no time.

Os jogadores brasileiros, incluindo Cunha, André e João Gomes, estão na lista de pré-convocados de Dorival Júnior para os próximos jogos da Seleção Brasileira. A eliminação do Wolverhampton e a expulsão de Cunha podem influenciar futuras convocações, dada a visibilidade dos brasileiros no futebol europeu. A atuação de Cunha, marcada por um gol de destaque e uma expulsão controversa, ilustra a paixão e a intensidade que ele traz ao jogo.

Jogadores do Bournemouth comemorando a classificação (Foto: JUSTIN TALLIS/AFP)

