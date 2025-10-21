menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Dembélé joga hoje? Veja escalação de Leverkusen x PSG na Champions

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (21), às 16h (de Brasília)

Gabriel Bergone
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 21/10/2025
15:30
Dembélé comemora gol marcado contra o Real Madrid (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)
imagem cameraDembélé comemora gol marcado contra o Real Madrid (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O PSG divulgou a escalação para enfrentar o Leverkusen nesta terça-feira (21), em jogo válido pela terceira rodada da fase de liga da Champions League. A bola rola às 16h (de Brasília), na BayArena, em Leverkusen (ALE). Para o duelo, o técnico Luis Enrique optou por deixar Ousmane Dembélé no banco, já que o vencedor da Bola de Ouro está retornando de lesão.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Dembélé ficou fora dos últimos nove jogos, somando seleção e o Paris Saint-Germain. O atacante sofreu uma lesão muscular na coxa direita durante a Data Fifa de setembro, quando defendia a França. Com isso, o trio de ataque da equipe francesa tem Kvaratskhelia, Mayulu e Barcola.

continua após a publicidade

Escalação do PSG: Chevalier; Hakimi, Zabarnyi, Pacho e Nuno Mendes; Kang-in, Vitinha e Desiré Doué; Kvaratskhelia, Mayulu e Barcola.

Escalação do Leverkusen: Flekken; Andrich, Badé, Tapsoba; Arthur, Garcia, Fernández e Grimaldo; Echeverri e Poku; Kofane.

Como chegam Leverkusen e PSG no jogo da Champions?

O Bayer Leverkusen busca sua primeira vitória nesta edição da Champions League, após dois tropeços nas rodadas iniciais, e aposta tudo em sua impressionante força em casa. A equipe do técnico Kasper Hjulmand perdeu apenas um dos seus últimos 17 jogos de fase de grupos em competições da Uefa em seu estádio e venceu todas as partidas da fase de liga da temporada passada no BayArena sem sofrer um único gol. Embora a forma europeia em 2025 seja irregular, o time está invicto sob o comando do novo técnico e vem de vitórias no campeonato alemão.

O PSG, atual campeão, chega à Alemanha em uma forma espetacular na Champions League, com 14 jogos de invencibilidade e uma sequência de cinco vitórias consecutivas na competição. A equipe de Luis Enrique busca igualar seu recorde de 1994 com mais uma vitória, mas enfrentará um grande desafio: o retrospecto do PSG jogando na Alemanha é muito fraco, com apenas duas vitórias em dez visitas e sem nunca ter saído de campo sem sofrer gols.

continua após a publicidade

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

FBL-EUR-C1-PSG-ATALANTA
Jogadores do PSG em comemoração no terceiro gol da vitória por 4 a 0 na Champions League (Foto: Anne-Christine Poujoulat/AFP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias