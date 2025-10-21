Dembélé joga hoje? Veja escalação de Leverkusen x PSG na Champions
Equipes se enfrentam nesta terça-feira (21), às 16h (de Brasília)
O PSG divulgou a escalação para enfrentar o Leverkusen nesta terça-feira (21), em jogo válido pela terceira rodada da fase de liga da Champions League. A bola rola às 16h (de Brasília), na BayArena, em Leverkusen (ALE). Para o duelo, o técnico Luis Enrique optou por deixar Ousmane Dembélé no banco, já que o vencedor da Bola de Ouro está retornando de lesão.
Dembélé ficou fora dos últimos nove jogos, somando seleção e o Paris Saint-Germain. O atacante sofreu uma lesão muscular na coxa direita durante a Data Fifa de setembro, quando defendia a França. Com isso, o trio de ataque da equipe francesa tem Kvaratskhelia, Mayulu e Barcola.
Escalação do PSG: Chevalier; Hakimi, Zabarnyi, Pacho e Nuno Mendes; Kang-in, Vitinha e Desiré Doué; Kvaratskhelia, Mayulu e Barcola.
Escalação do Leverkusen: Flekken; Andrich, Badé, Tapsoba; Arthur, Garcia, Fernández e Grimaldo; Echeverri e Poku; Kofane.
Como chegam Leverkusen e PSG no jogo da Champions?
O Bayer Leverkusen busca sua primeira vitória nesta edição da Champions League, após dois tropeços nas rodadas iniciais, e aposta tudo em sua impressionante força em casa. A equipe do técnico Kasper Hjulmand perdeu apenas um dos seus últimos 17 jogos de fase de grupos em competições da Uefa em seu estádio e venceu todas as partidas da fase de liga da temporada passada no BayArena sem sofrer um único gol. Embora a forma europeia em 2025 seja irregular, o time está invicto sob o comando do novo técnico e vem de vitórias no campeonato alemão.
O PSG, atual campeão, chega à Alemanha em uma forma espetacular na Champions League, com 14 jogos de invencibilidade e uma sequência de cinco vitórias consecutivas na competição. A equipe de Luis Enrique busca igualar seu recorde de 1994 com mais uma vitória, mas enfrentará um grande desafio: o retrospecto do PSG jogando na Alemanha é muito fraco, com apenas duas vitórias em dez visitas e sem nunca ter saído de campo sem sofrer gols.
