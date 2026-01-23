Brasileiros com passagens pelo Lyon avaliam início de Endrick: 'Casamento perfeito'

Conteúdo Especial

No início de sua passagem no Lyon, Endrick já é um dos grandes destaques da equipe com apenas duas partidas disputadas. O centroavante brasileiro soma um gol decisivo na Copa da França, além de uma assistência na Ligue 1.

O Lance! conversou com o ex-meia Ederson e o ex-zagueiro Cláudio Caçapa, que possuem passagens marcantes pelo Lyon, sobre a ida de Endrick para o clube francês. A decisão do jovem em deixar o Real Madrid por empréstimo e explorar o futebol francês é vista de forma acertada pelos ex-jogadores.

Ederson atuou pelo Lyon entre 2008 e 2012 e chegou a vestir a camisa da Seleção Brasileira em 2010 com Mano Menezes. O ex-jogador do Flamengo elogiou as condições dadas pelo clube francês e a decisão de Endrick para ter mais tempo em campo em relação ao que vinha tendo no Real Madrid.

- O Lyon é um clube que gosta muito dos brasileiros, muito bem organizado. Eu tive uma passagem muito boa por lá, assim como muitos brasileiros. O Lyon respeita muito os jogadores. Acredito que o Endrick vai se sentir muito bem lá. Ele foi muito bem recebido e vai ser muito bem tratado e cuidado lá. Vai ser importantíssimo para o Endrick essa passagem no Lyon e acredito que esse empréstimo seja algo muito bom tanto pro clube, que vai contar com um craque, como para o Endrick, que vai poder ter mais minuto de jogo, vai ter sequência, que é importante para um jogador. É uma via de mão dupla, foi uma decisão importante na carreira dele e vai ser muito benéfico para ambas as partes. Ele vai se adaptar muito rápido e terá uma ótima passagem pelo Lyon.

Na mesma linha de Ederson, Caçapa acredita que o Lyon dará todas as condições necessárias para Endrick se destacar, como já vem fazendo nesse início de trajetória na França. O 3º brasileiro com mais jogos (173) pelo clube citou os fatores que fazem com que o atacante possa crescer de rendimento.

- Fiquei muito feliz com a ida dele para o Lyon. Muitos brasileiros foram felizes no clube e tenho certeza de que com o Endrick não será diferente. E já mostrou nesses dois jogos que é um jogador diferente, marcando gol e dando assistência. O clube dá condições de você pensar somente em jogar, a cidade é próxima de tudo: praias, montanhas, bons restaurantes. Lyon é o casamento perfeito entre o clube e jogadores brasileiros.

Endrick comemora seu primeiro gol pelo Lyon contra o Lille, pela Copa da França (Foto: Francois Lo Presti/AFP)

Ederson também avaliou a mudança de Endrick para o Lyon como positiva pensando do ponto de vista da Copa do Mundo. O centroavante sonha em estar no elenco de Carlo Ancelotti no Mundial dos Estados Unidos, que será disputado entre junho e julho desse ano.

- Estamos próximos da Copa do Mundo. Para um jogador chegar bem na Copa, é fundamental que ele esteja jogando e isso deve ter pesado na decisão do Endrick, de buscar um clube que o dê mais tempo de jogo. Acho que foi uma escolha inteligente. O Endrick pode ser fundamental pra Seleção Brasileira. Já teve boas atuações com a Seleção e é um jogador que a Seleção precisa com um estilo de jogo único, diferenciado. É um centroavante que sabe jogar dentro da área, mas também sabe buscar o jogo. Tem muita força, técnica, habilidade. É um jogador que a Seleção tem que aproveitar ao máximo e pode ser importantíssimo para a Copa do Mundo. Essa ida para Lyon vai ser boa para ele, para o clube e para Seleção Brasileira. Foi uma boa escolha. É um prazer vê-lo jogar, tem muita vontade dentro de campo. A gente gosta de assistir esse tipo de jogador, que demonstra vontade, que consegue fazer lances de efeito, ser produtivo para o clube e para os companheiros.

Na temporada passada, Endrick foi comandado por Carlo Ancelotti no Real Madrid e ainda não foi selecionado pelo italiano desde a chegada do treinador na Seleção Brasileira. Na apresentação do atacante no Lyon, o brasileiro revelou ter conversado com o Mister, que o teria aconselhado a deixar o Real Madrid em busca de mais minutos em campo visando as próximas convocações.

No Lyon, Endrick tem 16 jogos da Ligue 1 a serem disputados, além de ter a chance de brigar pelos títulos da Copa da França e da Liga Europa. Na competição continental, o atacante só poderá ser inscrito a partir do mata-mata.

