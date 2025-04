Comandado por um quarteto brasileiro, o Al Sadd vive um dos melhores momentos de sua história recente no futebol asiático. Após conquistar o bicampeonato da Qatar Stars League na última sexta-feira (18), a equipe garantiu vaga na final da Copa do Catar nesta terça-feira (22), ao vencer o Al Ahli por 3 a 0. Os brasileiros Paulo Otavio (ex-Athletico-PR), Giovani (ex-Palmeiras), Guilherme (ex-Corinthians) e Claudinho (ex-Bragantino) são protagonistas na campanha.

A fase vitoriosa pode render ainda mais conquistas. Além da final da Copa do Catar, o Al Sadd está classificado para as quartas de final da Liga dos Campeões da Ásia e estreia em maio na Copa do Emir, da qual é o atual campeão.

Brasileiros comandam boa fase e somam títulos no Catar

Paulo Otavio, que chegou ao clube em 2023, já levantou três troféus - dois pela liga nacional e um pela Copa do Emir. O lateral também foi eleito o melhor jogador da sua posição na liga local.

- Estamos vivendo um momento fantástico. Temos chance de buscar mais três títulos. Isso mostra o trabalho que estamos fazendo em um centro competitivo - destacou o jogador.

Claudinho vem sendo um dos destaques do Al Sadd (Foto: Divulgação)

O próximo desafio é contra o Kawasaki Frontale, do Japão, no dia 27, pelas quartas da Champions Asiática. Caso avance, o time disputará a semifinal no dia 30 e a grande final em 3 de maio, todos em jogo único em Jedá, na Arábia Saudita. O Al Sadd é o único representante do Catar na competição.

- A Champions é nosso maior desafio. Precisamos aproveitar bem essa semana para uma preparação forte, pois os jogos serão em sequência - completou Paulo Otavio, que soma 2 gols e 4 assistências em 25 jogos na temporada.

Além de Al Sadd e Kawasaki Frontale, seguem vivos na Champions os sauditas Al Hilal, Al Nassr e Al Ahli, o sul-coreano Gwangju, o tailandês Buriram e o japonês Yokohama Marinos. Já na Copa do Emir, o clube entra diretamente nas oitavas de final. O adversário será definido em sorteio na próxima quinta-feira (24).