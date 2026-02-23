O que cada time precisa para se classificar na Champions League?

Nesta semana, a Champions League define os últimos oito classificados às oitavas de final da maior competição de futebol da Europa. Os duelos de volta dos playoffs da Liga dos Campeões serão disputados nos dias 24 e 25 de fevereiro.

O Lance! apresenta os cenários para cada clube conquistar uma classificação às oitavas de final da Champions League. O sorteio da próxima fase será realizado na sexta-feira (27), na sede da Uefa, em Nyon, na Suíça.

Cenários dos playoffs da Champions League

Real Madrid x Benfica

O Real Madrid derrotou o Benfica por 1 a 0, em Lisboa. Com isso, o clube espanhol avança às oitavas de final da Champions League com uma nova vitória sobre a equipe portuguesa, mas também com qualquer empate no Santiago Bernabéu. Por outro lado, o Benfica precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para avançar diretamente às oitavas de final. Qualquer vitória dos Encarnados por apenas um gol de diferença levará a decisão para os pênaltis.

Vini Jr comemora gol com jogadores do Real Madrid sobre o Benfica, na Champions League (Foto: Patricia De Melo Moreira/AFP)

PSG x Mônaco

Com a vitória do PSG por 3 a 2 sobre o Mônaco no jogo de ida, a equipe de Luis Enrique avançará de fase com uma nova vitória ou com um empate. Assim como o Benfica, o Mônaco precisa derrotar o PSG por dois ou mais gols de diferença para conquistar uma classificação direta às oitavas de final. Em caso de vitória por um gol de diferença, o confronto será decidido nos pênaltis.

Juventus x Galatasaray

Com a vitória por 5 a 2 no jogo de ida, o Galatasaray tem a faca e o queijo na mão para avançar de fase. A equipe turca pode perder por até dois gols de diferença para conquistar classificação às oitavas de final, assim como uma vitória ou um empate servem ao clube de Istambul. Por outro lado, a Juventus tem uma missão muito complicada pela frente. A Velha Senhora precisa de uma vitória por quatro gols ou mais de diferença para avançar direto ou um triunfo por três gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis.

Inter de Milão x Bodo/Glimt

Com a vitória por 3 a 1 na ida, o Bodo/Glimt pode perder por até um gol de diferença para a Inter de Milão para conquistar uma classificação. Além disso, uma vitória ou um empate também servem para os noruegueses. A Inter de Milão precisa de uma vitória por três ou mais gols de diferença para conquistar uma vaga direta nas oitavas de final. Uma vitória por apenas dois gols de diferença levará a decisão para os pênaltis. Qualquer outro resultado, irá gerar a eliminação da equipe italiana.

Atlético de Madrid x Club Brugge

No jogo de ida, Atlético de Madrid e Club Brugge empataram em 3 a 3, na Bélgica. No jogo de volta, ambas as equipes precisam de uma vitória simples para avançar e eliminar o adversário. Em caso de uma nova igualdade no marcador, o classificado será definido nos pênaltis.

Julián Álvarez é marcado por Onyedika em Club Brugge x Atlético de Madrid, pela Champions League (Foto: Nicolas Tucat/AFP)

Atalanta x Dortmund

Com a vitória no jogo de ida por 2 a 0, o Dortmund pode perder por até um gol de diferença para avançar às oitavas de final. O clube alemão também pode conquistar classificação com uma nova vitória ou até mesmo o empate. Por outro lado, a Atalanta precisa vencer o rival por três ou mais gols de diferença para conquistar uma classificação direta. Caso os italianos vençam por dois gols de diferença, a classificação será definida nos pênaltis.

Bayer Leverkusen x Olympiacos

Com a vitória no jogo de ida por 2 a 0, o Bayer Leverkusen pode perder por até um gol de diferença para avançar às oitavas de final. O clube alemão também pode conquistar classificação com uma nova vitória ou até mesmo o empate. Por outro lado, o Olympiacos precisa vencer o rival por três ou mais gols de diferença para conquistar uma classificação direta. Caso os gregos vençam por dois gols de diferença, a classificação será definida nos pênaltis.

Newcastle x Qarabag

Com a goleada aplicada por 6 a 1 no jogo de ida, o Newcastle tem a faca e o queijo na mão para avançar às oitavas de final da Champions League. Os Magpies podem ser derrotados por até quatro gols de diferença para conquistar vaga na próxima fase. Logicamente, uma vitória ou um empate também servem para o clube inglês. Por outro lado, o Qarabag precisará vencer por 6 gols ou mais de diferença para conquistar uma classificação. Um triunfo por cinco gols de diferença levará a decisão para os pênaltis.

Anthony Gordon comemorando gol do Newcastle sobre o Qarabag, na Champions League (Foto: Giorgi Arjevanidze/AFP)

