O presidente do Barcelona, Joan Laporta, admitiu publicamente que sua relação com Messi segue abalada desde a saída conturbada do craque em 2021. Em entrevista à "Catalunya Ràdio", o dirigente revelou detalhes de um episódio tenso ocorrido durante a cerimônia da Bola de Ouro de 2023, em Paris, quando tentou se aproximar do argentino e foi rejeitado.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

– Houve um incidente na cerimônia da Bola de Ouro, quando fui cumprimentá-lo, e ele decidiu que não deveríamos nos cumprimentar. Desde então, houve uma reaproximação, e espero que isso continue no futuro. A relação está tensa, mas ele é uma lenda do Barcelona – declarou Laporta.

continua após a publicidade

A declaração expõe abertamente o distanciamento entre o dirigente e o maior ídolo da história do clube, algo que até então era tratado com discrição nos bastidores. A relação nunca mais foi a mesma desde que o Barcelona não conseguiu renovar o contrato de Messi por questões financeiras, obrigando o jogador a se transferir para o PSG.

Messi realizou evento de despedida do Barça em 2021 (Foto: PAU BARRENA / AFP)

+ Aposte nos próximos jogos do futebol europeu!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

Laporta também comentou visita de Messi ao Camp Nou

Laporta também foi questionado sobre a presença de Messi no Camp Nou durante um jogo da seleção argentina. O presidente afirmou que não sabia de outros motivos para a visita, mas foi enfático ao dizer que o estádio segue sendo a casa do craque.

– Eu sabia que ele estava em Barcelona porque a seleção argentina estava jogando aqui, mas não sabia nada sobre o outro motivo. É claro que, se Messi quer entrar em campo, ele deve ter permissão para fazê-lo sempre que possível. É a casa dele. E foi isso que aconteceu – disse.

Sobre uma eventual homenagem, Laporta garantiu que Messi terá seu espaço no novo Camp Nou, mas apenas quando as obras estiverem completamente concluídas.

– Leo merece uma estátua no Camp Nou, como as de Cruyff e Kubala. Ele merece uma homenagem, e acreditamos que o momento certo para isso é quando o estádio estiver completamente concluído e tiver capacidade para mais de 100 mil pessoas – completou.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.