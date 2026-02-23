Presidente do Barcelona admite relação desgastada com Messi: 'Houve um incidente'
Laporta afirmou que argentino não o cumprimentou
O presidente do Barcelona, Joan Laporta, admitiu publicamente que sua relação com Messi segue abalada desde a saída conturbada do craque em 2021. Em entrevista à "Catalunya Ràdio", o dirigente revelou detalhes de um episódio tenso ocorrido durante a cerimônia da Bola de Ouro de 2023, em Paris, quando tentou se aproximar do argentino e foi rejeitado.
– Houve um incidente na cerimônia da Bola de Ouro, quando fui cumprimentá-lo, e ele decidiu que não deveríamos nos cumprimentar. Desde então, houve uma reaproximação, e espero que isso continue no futuro. A relação está tensa, mas ele é uma lenda do Barcelona – declarou Laporta.
A declaração expõe abertamente o distanciamento entre o dirigente e o maior ídolo da história do clube, algo que até então era tratado com discrição nos bastidores. A relação nunca mais foi a mesma desde que o Barcelona não conseguiu renovar o contrato de Messi por questões financeiras, obrigando o jogador a se transferir para o PSG.
Laporta também comentou visita de Messi ao Camp Nou
Laporta também foi questionado sobre a presença de Messi no Camp Nou durante um jogo da seleção argentina. O presidente afirmou que não sabia de outros motivos para a visita, mas foi enfático ao dizer que o estádio segue sendo a casa do craque.
– Eu sabia que ele estava em Barcelona porque a seleção argentina estava jogando aqui, mas não sabia nada sobre o outro motivo. É claro que, se Messi quer entrar em campo, ele deve ter permissão para fazê-lo sempre que possível. É a casa dele. E foi isso que aconteceu – disse.
Sobre uma eventual homenagem, Laporta garantiu que Messi terá seu espaço no novo Camp Nou, mas apenas quando as obras estiverem completamente concluídas.
– Leo merece uma estátua no Camp Nou, como as de Cruyff e Kubala. Ele merece uma homenagem, e acreditamos que o momento certo para isso é quando o estádio estiver completamente concluído e tiver capacidade para mais de 100 mil pessoas – completou.
