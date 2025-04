Brasileiro se revolta ao ser substituído por Jorge Jesus no Al-Hilal

O centroavante Marcos Leonardo se revoltou ao ser substituído por Jorge Jesus do Al-Hilal no confronto com o Al-Ettifaq, pelo Campeonato Saudita. O brasileiro deixou o campo aos 22 minutos do segundo tempo para a entrada de Abdullah Al-Hamdan.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Na saída de campo, Marcos Leonardo não cumprimentou o técnico Jorge Jesus, além de ter deixado o gramado chutando objetos. No banco de reservas, o atacante pegou sua caneleira e atirou contra o chão em sinal de descontentamento.

continua após a publicidade

Protagonista na atual temporada do Al-Hilal, Marcos Leonardo não teve uma boa atuação diante do Al-Ettifaq. O camisa 11 deixou o campo sem finalizar, embora tenha criado uma boa chance para a equipe de Jorge Jesus, que não foi aproveitada por Mitrovic.

Em seu primeiro ano com o Al-Hilal, o brasileiro disputou 34 partidas, marcou 24 gols e contribuiu com duas assistências. O atleta é o 3º maior goleador da Saudi Pro League ao lado de Karim Benzema e Ivan Toney.

continua após a publicidade

Marcos Leonardo "perde espaço" com Jorge Jesus

Após um longo período afastado por conta de uma lesão muscular na coxa, Mitrovic voltou a ser relacionado nas últimas semanas. Nos dois jogos mais recentes do Campeonato Saudita, o centroavante atuou por 90 minutos.

Por outro lado, Marcos Leonardo "perdeu espaço" com Jorge Jesus, tendo sido substituído nas duas últimas partidas do Al-Hilal. Nos confrontos, a equipe do técnico português foi derrotada pelo Al-Nassr por 3 a 1 e empatou com o Al-Ettifaq por 1 a 1.