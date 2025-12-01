Chelsea e Manchester United iniciaram conversas para contratar o zagueiro brasileiro Luis Eduardo, do Grêmio, de 17 anos, após a boa campanha do jogador no Mundial Sub-17 no Catar. A informação foi divulgada pelo jornal "As", que aponta o defensor como um dos nomes de maior evidência do torneio. Portugal ficou com o título, mas o Brasil terminou em quarto lugar após duas derrotas nos pênaltis — na semifinal e na disputa pelo terceiro lugar.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Capitão da seleção brasileira, Luis Eduardo chamou atenção pela velocidade e pela eficiência nos desarmes. O desempenho colocou o defensor na mira de diversos clubes europeus, mas, segundo o relatório citado pelo jornal espanhol, Chelsea e Manchester United se movimentaram primeiro e já iniciaram negociações para tentar garantir a contratação.

continua após a publicidade

Luis Edurado é destaque do Grêmio

Luis Eduardo pertence ao Grêmio, onde já estreou pela equipe profissional, que conta com jogadores experientes como Martin Braithwaite e Carlos Vinicius. Antes disso, o defensor havia se destacado na Copinha, chegando a registrar corrida de 38 km/h em uma das partidas — dado que reforçou o interesse de clubes europeus e acelerou sua promoção ao elenco principal.

Atento à ascensão do atleta, o Grêmio renovou o contrato do zagueiro no início do ano, prorrogando o vínculo até maio de 2028. O novo acordo inclui cláusula de rescisão de 60 milhões de euros (cerca de R$ 375 milhões), valor que serve como referência para possíveis propostas.

continua após a publicidade

Luis Eduardo, do Grêmio e da Seleção Brasileira Sub-17, é especulado pelo Chelsea e Manchester United (Foto: Nelson Terme/CBF)

Chelsea e Manchester United estudam avançar com ofertas nas próximas semanas para se antecipar à concorrência, tendência comum no mercado de jovens talentos do Brasil. Nas últimas temporadas, principalmente os Blues, estão de olho no mercado sul-americano, ao contratar Estêvão, Andrey Santos, Kendry Paez e, mais recentemente, Deinner Ordóñez.

Com mais de 1,80m e 13 partidas pelo Brasil sub-17 — além de três gols pela seleção na categoria — Luis Eduardo volta ao país após o Mundial cercado pelo interesse crescente dos gigantes ingleses.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial