“O campeonato ainda está muito no início, são poucos jogos, apenas três rodadas, então temos que manter os pés no chão. Mas, os três pontos do início têm o mesmo valor dos pontos do final, por isso precisamos encarar cada jogo como uma decisão e buscar seguir entre os primeiros. Já conquistei o acesso pelo Al Bataeh e a briga foi grande, então temos que continuar na mesma pegada e ir pensando jogo após jogo”, concluiu.