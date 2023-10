- Jogar no Real Madrid coloca você lá fora e se alguém faz o que está fazendo, você se torna global. Ele me parece um cara com uma boa cabeça no lugar e que sabe lidar com o sucesso e a pressão. É, no entanto, aconselhável ter paciência com ele, porque já sabemos o que é a paixão no futebol. Quando alguém está muito bem, elogiamos muito e se seu desempenho cai, não o reconhecemos mais da mesma forma. No momento ele é um grande jogador que está passando por uma boa fase, mas tem que estar preparado para quando as coisas não correrem tão bem - disse.