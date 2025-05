Gigante europeu reafirma domínio e lidera lista de clubes mais valiosos

Entre os clubes mais valiosos do mundo, o Real Madrid lidera pelo segundo ano consecutivo, segundo a pesquisa anual do Football Benchmark. Os Merengues foram avaliados em 6,27 bilhões de euros (cerca de R$ 40,2 bilhões). O clube também alcançou a grande marca de ser o primeiro time a superar 6 bilhões de euros em valor.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Elenco do Real Madrid, clube mais valioso do mundo segundo pesquisa (Foto: Pierre-Philippe MARCOU / AFP)

Crescimento de 23%

Desde 2024, o Real Madrid teve um crescimento de 23% em seu valor. Além da valorização impressionante na última temporada, o clube lidera o ranking com sobras. O time espanhol tem o valor de quase 1 bilhão de euros acima do Manchester City, segundo clube na lista. Manchester United, Barcelona e Bayern de Munique completam o top 5.

A equipe também tem o time mais valioso do mundo. De acordo com o Transfermarkt, o valor de mercado do elenco do Real Madrid é de 1,27 bilhão de euros (R$ 8,2 bilhões).

continua após a publicidade

➡️Quanto custa os ingressos para a final da Champions League? Confira valores

Clubes mais valiosos do mundo