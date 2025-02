O Fluminense demonstrou interesse na contratação de Roberto Firmino, atualmente no Al-Ahli, da Arábia Saudita. O clube procurou o estafe do jogador para consultar a possibilidade do negócio, mas a resposta não foi animadora. A vontade do atacante é seguir na equipe saudita e não retornar ao Brasil neste momento.

Além do Tricolor, outros clubes brasileiros buscaram os representantes de Firmino a fim de contar com o atleta, mas também receberam a negativa. As informações foram primeiramente publicadas pelo portal "Ge" e confirmadas pela apuração do Lance!.

Situação de Firmino e valores

O vínculo do brasileiro com o Al-Ahli vai até junho de 2026. Ele foi cortado da lista de inscritos do Al Ahli no Campeonato Saudita por limite de estrangeiros no último sábado (8), o que despertou interesse de diversos clubes na situação do atacante, como o Fluminense. Mesmo assim, por questões financeiras, Firmino não quer abrir mão do contrato com os sauditas.

Segundo o "Uol", o atacante recebe 22 milhões de euros por ano (cerca de R$ 117 milhões na cotação atual). Assim, os valores e a vontade do jogador de manter um acordo nesse nível financeiro afastam qualquer possibilidade de negócio com o Tricolor.

