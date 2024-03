Algo marcante para Erik nesse confronto será enfrentar a estrela do Al-Nassr: Cristiano Ronaldo. Para o jogador, de 23 anos, é uma honra jogar com o português, mesmo que seja no time adversário. E para as duas partidas, o brasileiro espera muita dificuldade, principalmente por conta da boa fase do camisa 7, que marcou dez gols e deu duas assistências nos últimos nove jogos.