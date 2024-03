A primeira convocação de Dorival Júnior na CBF, em via de amistosos contra as potências europeias Inglaterra e Espanha, trouxe algumas novidades. Uma delas é o atacante Savinho, recompensado com o chamado para defender a Seleção e um dos melhores jogadores da temporada no Velho Continente com o Girona. Confira com o Lance! um pouco mais sobre o atleta.