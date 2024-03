O preço definido pelo Bayern de Munique pode prejudicar a contratação do Real Madrid. Segundo a imprensa europeia, Florentino Pérez, presidente do gigante espanhol, planeja, inicialmente, uma oferta de €35 milhões (R$188 milhões), podendo chegar a €50 milhões, bem abaixo do que terá que desembolsar para levar o jogador.