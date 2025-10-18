Brasileiro dá assistência, Arsenal vence e mantém liderança da Premier League

O Arsenal venceu o Fulham pelo placar magro de 1 a 0, neste sábado (18), pela oitava rodada da Premier League. A partida foi realizada no Craven Cottage, em Londres (ING), com início às 13h30 (de Brasília). Leandro Trossard marcou o único gol do clássico, em jogada ensaiada em escanteio com passe de cabeça do zagueiro brasileiro Gabriel Magalhães.

Com o resultado, o Arsenal manteve a liderança do Campeonato Inglês, com 19 pontos (seis vitórias, um empate e uma derrota). Antes dos londrinos entrarem em campo, o Bournemouth e o City haviam assumido a ponta da tabela, mas os Gunners se recolocaram na primeira colocação.

Do outro lado, o Fulham permaneceu na 14ª colocação da Premier League. A equipe comandada por Marco Silva vive baixa na temporada, após três derrotas consecutivas — antes, havia perdido para Aston Villa e Bournemouth, ambos por 3 a 1.

Como foi Fulham x Arsenal pela Premier League?

Jogando em casa, o Fulham iniciou a partida de forma superior, aproveitando erros do Arsenal. Os mandantes ditaram o ritmo nos primeiros 25 minutos, culminando na melhor chance da primeira etapa, aos 25 minutos: Iwobi fez boa jogada e serviu Wilson, que finalizou para fora.

O Arsenal chegou a balançar as redes aos 15 minutos, mas o gol foi anulado logo em seguida por impedimento de Calafiori após passe de Timber. Após o ímpeto inicial do Fulham, os Gunners encontraram seu melhor lado no campo, principalmente com o lado direito e a força de Saka, que passou a levar vantagem sobre a defesa adversária. Apesar da melhora dos visitantes, o primeiro tempo se encerrou no 0 a 0.

Gabriel Magalhães ganha disputa no alto com Raúl Jiménez em Fulham x Arsenal pela Premier League (Foto: Ben STANSALL / AFP)

Na volta do intervalo, o Arsenal subiu o nível de sua atuação. Com mais de 70% de posse de bola, os Gunners passaram a dominar as ações, encontrando espaços para triangulações e mantendo o Fulham em seu campo de defesa, na tentativa de impedir as investidas.

A pressão do Arsenal se concretizou aos 58 minutos, com gol marcado por Trossard em cobrança de escanteio. O belga aproveitou o desvio de cabeça de Gabriel Magalhães e escorou para o fundo da rede na segunda trave, abrindo o placar para o Arsenal.

O Arsenal seguiu pressionando e tomando o controle da partida. Durante os 20 minutos da etapa final, Bukayo Saka chegou a sofrer um pênalti após falta por baixo de Kevin, na linha de entrada da grande área. Porém, após revisão do VAR, o árbitro voltou atrás e anulou a penalidade.

Desde então, o jogo começou a equilibrar e o Fulham aproveitou o cansaço dos Gunners. O jogo foi prorrogado para mais nove minutos de acréscimo, os Cottagers foram para o tudo ou nada, mas terminou em 1 a 0 e os visitantes se mantiveram no topo da tabela da Premier League.

O que vem por aí?

O Arsenal retoma as atenções para a terceira rodada da fase de liga da Champions League, contra o Atlético de Madrid, na terça-feira (21), às 16h (de Brasília). O Fulham só volta aos gramados no próximo sábado (25), quando visita o Newcastle pela nona rodada da Premier League.

