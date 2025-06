Natural de Nova Venécia, no Espírito Santo, o atacante Álvaro Oliveira é o mais novo jogador da seleção dos Emirados Árabes. O brasileiro cumpriu os requisitos necessários para a naturalização e agora defenderá o país asiático nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Atualmente defendendo o Al Bataeh, dos Emirados, Álvaro celebrou a convocação e destacou a gratidão ao país pela oportunidade de disputar uma competição oficial de seleções.

— Quando eu recebi a notícia, eu fiquei muito feliz, porque é um sonho de todo jogador poder disputar uma competição como essa, eliminatórias para uma Copa do Mundo. Sou muito grato a tudo que vivi aqui nos Emirados e por essa grande oportunidade de poder me tornar um cidadão emiradense e entrar dentro de campo para defender esse país que me deu a oportunidade de viver do meu sonho de ser jogador profissional de futebol — disse Álvaro.

Um dos requisitos para poder defender uma seleção diferente da nacionalidade de nascimento é residir por cinco anos no país, algo que Álvaro alcançou no ano passado. O brasileiro rumou ao futebol emiradense em 2019 para defender o Shabab Al-Ahli, depois atuou pelo Dibba Al-Fujairah e atualmente defende o Al Bataeh há duas temporadas. No Brasil, Álvaro defendeu o Dínamo de Araxá e o América Mineiro, ambos nas categorias de base.

Álvaro Oliveira estreia em jogo pelas Eliminatórias da Copa do Mundo

Álvaro Oliveira em treinamento pela seleção dos Emirados Árabes, que disputa as Eliminatórias Asiáticas para a Copa do Mundo (Foto: Divulgação/UAEFA)

A estreia de Álvaro aconteceu no duelo desta terça-feira (10), entre Emirados Árabes e o Quirguistão, válido pelas Eliminatórias Asiáticas para a Copa do Mundo de 2026. O jogo terminou empatado em 1 a 1. A seleção emiradense já está classificada para a próxima fase de grupos, que garantirá mais duas equipes na Copa do Mundo. Antes do jogo, o jogador avaliou o período de treinamento com a equipe e destacou a vontade de poder estrear.

— Tem sido um período muito importante poder estar com os meus companheiros aqui na seleção, grandes jogadores, e tenho buscado evoluir. A expectativa é grande para uma possível estreia. Se eu entrar, vou dar o meu máximo em busca de ajudar a equipe a conquistar o resultado positivo — concluiu.

