Brasileiro brilha e encerra sequência negativa do Basaksehir no futebol turco

Davidson, experiente atacante brasileiro do Istambul Basaksehir, foi o responsável por interromper sequências negativas da equipe na temporada. Neste sábado (4), ele marcou o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Adana Demirspor, fora de casa, após três jogos sem vencer. Como visitante, eram sete partidas sem vitória.

E o gol que garantiu o resultado positivo saiu ainda no primeiro tempo, aos 32 minutos, com o brasileiro. Essa foi a quarta vez que o jogador balançou as redes na temporada. Após o resultado, o atleta com extensa passagem pelo futebol português ressaltou a importância da vitória na temporada e celebrou o protagonismo na virada de chave da equipe.

— Vitória muito importante, em um momento que vinha sendo instável pra gente. É importante voltar a vencer, pontuar, pra retomar a confiança. Já fazia tempo que não vencíamos fora de casa, então esse é um resultado que faz a gente olhar pra cima novamente. Fico feliz pelo gol, poder ajudar a equipe a conquistar os três pontos e espero que possamos emendar uma sequência positiva agora. Temos um confronto muito duro agora pela Copa e vamos buscar a vitória - afirmou Davidson.

Davidson, atacante do Istambul Basaksehir (Foto: Reprodução)

O Basaksehir volta a campo na próxima quarta-feira (08/01) para enfrentar o Galatasaray, líder Super Lig, fora de casa, pela Copa da Turquia.

