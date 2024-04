Brasileiro agiu nos bastidores pela permanência de Xavi no Barcelona

Xavi permanecerá no Barcelona para a temporada 2024/2025 (Foto: JAVIER SORIANO / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/04/2024 - 15:40 • Barcelona (ESP)

A situação do técnico Xavi no Barcelona sofreu uma reviravolta em menos de três meses: após anunciar que deixaria o clube no meio do ano, o treinador acabou mudando de ideia e comunicando sua permanência para a temporada 2023/2024.

Para que o espanhol tomasse essa decisão, no entanto, foi preciso um forte trabalho de bastidores por parte da direção do clube. E neste processo, um brasileiro teve participação decisiva pela permanência do técnico: Deco, atual diretor desportivo do clube. O craque foi companheiro de Xavi no meio-campo do Barça entre os anos de 2004 e 2008.

Já na saída do treino do Barcelona na quarta-feira (24), o brasileiro se encontrou com o técnico e abordou a sua situação, segundo informações do "Mundo Deportivo", da Catalunha. Nesta conversa, ficou acordado que ambos se encontrassem com o presidente do clube, Joan Laporta, e outros membros da direção do Barça para selar a continuidade do trabalho.

A reunião na casa do mandatário do clube iniciou por volta das 19h30 e terminou um pouco depois da 1h da madrugada. Apesar da duração do encontro, o veículo espanhol conta que foram precisos apenas três minutos para que Xavi sacramentasse a sua permanência no Barcelona.

Deco, Joan Laporta e Xavi (da esquerda para a direita) posam para foto após coletiva que sacramentou a permanência do técnico no Barcelona para a próxima temporada (Foto: LLUIS GENE / AFP)

Pelo lado da direção, a sensação foi de alívio. Isso porque Laporta acredita que o treinador é a melhor opção disponível no mercado, além de ter facilidade para trabalhar com jovens jogadores, uma das principais exigências da direção para o cargo.

Mais uma vez, Deco foi fundamental para costurar a permanência de Xavi, ao reforçar que o clube não deve investir tanto na próxima janela de transferências por conta da delicada situação financeira do Barcelona, segundo informações do jornal "Marca".