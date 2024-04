Presidente do Barcelona rasga o verbo sobre Xavi: ‘Nunca vi tão animados’

Xavi anunciou que sairia ao fim da temporada no dia 27 de janeiro (Foto: LLUIS GENE / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/04/2024 - 11:55 • Barcelona (ESP)

Joan Laporta, presidente do Barcelona, compareceu em coletiva de imprensa com Xavi Hernández, para explicar os motivos pelos quais o treinador irá finalmente cumprir o ano de contrato com o clube. O técnico espanhol havia dito, no final de janeiro, que sairia ao fim da temporada devido aos maus resultados que o Barça vinha conquistando.

Estava claro que o comandante do clube catalão estava de saída ao final da temporada após o anúncio em janeiro. Devido à recuperação da equipe e a sequência de 14 jogos invictos, a diretoria do clube blaugrana mudou de ideia e decidiu manter o ex-jogador e ídolo da equipe.

- Não discutimos com nenhum outro treinador porque estávamos apenas à espera que Xavi mudasse de ideia. Nada iria acontecer com outros treinadores antes do final da temporada, ele era a única prioridade - disse Laporta, ao expressar sua confiança no espanhol.

- Xavi expressou sua alegria por permanecer no Barça, continuar este projeto e melhorar juntos. Estamos animados. É uma excelente notícia para nós. Faz muito tempo que não via nossos torcedores tão entusiasmados. Estamos todos juntos com o treinador - finalizou o mandatário do Barcelona.

(Foto: Divulgação/Barcelona)

Laporta não foi o único que expressou alegria na coletiva, o lendário meio-campista também falou sobre sua estadia no cargo técnico do Barcelona.

- Mudei de ideia porque realmente senti total confiança do presidente, da diretoria e dos jogadores também. Esse projeto ainda não está finalizado. Eu, minha equipe, todos juntos sentimos que temos forças para fazer coisas importantes juntos e dar continuidade a esse projeto - acrescentou Xavi.