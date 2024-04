Após reunião, Xavi toma decisão bombástica sobre futuro no Barcelona

Xavi tinha anunciado saída do clube ao final desta temporada. (Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 24/04/2024 - 16:27 • Barcelona (ESP)

Xavi e a diretoria do Barcelona tiveram uma reunião definitiva para decidir o futuro do treinador no clube blaugrana: após tratativas, Xavi mudou de opinião e decidiu ficar no comando técnico do clube. Ele tinha anunciado que deixaria o cargo em janeiro deste ano, mas após bons resultados, a alta cúpula do clube arquitetou um plano para mudar a decisão do treinador e ídolo do clube.

A notícia foi dada pelo portal Mundo Deportivo, e confirmada pelo jornalista especializado em transferências internacional, Fabrizio Romano.

Com isso, antes distante, Xavi permanecerá no cargo até 2025, como acordado em seu contrato inicial.

